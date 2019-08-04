РИАМО - 4 авг. Художнику Никасу Сафронову пришлось отдать на реставрацию десять картин, пострадавших при затоплении его квартиры, сообщает РИА Новости.

Квартиру Сафронова затопила соседка сверху. В это время там находились более 200 картин для будущей выставки.

«Не все картины пострадали, я бы с ума сошел. Что-то было упаковано, что-то нет. Десять живописных полотен и пять графических листов испорчены. Огорчает то, что большая часть испорченных работ были из частных коллекций, коллекционеры дали их мне на выставку. Графика восстановлению не подлежит, тут только если авторское повторение делать. А живопись я уже отвез реставраторам», — сказал Сафронов.

Он добавил, что квартира у него застрахована, а работы – нет, так как до этого «руки не доходили».

Выставка Сафронова пройдет в Москве в сентябре, испорченные работы заменят на другие.