РИАМО - 4 авг. С 5 по 9 августа в центрах госуслуг «Мои документы» в Москве проведут мастер-классы и семинары, все желающие смогут узнать, как выбрать эффективных продавцов, определить рентабельность проекта и увеличить прибыль, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В эти дни в офисах ждут тех, кто хочет повысить компьютерную грамотность и узнать больше о получении госуслуг в электронном виде. На занятии «Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома!» лектор поможет каждому из учащихся зарегистрироваться в личном кабинете на сайте mos.ru, научит корректно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения», - отмечается в материале.

Также посетителям расскажут обо всех электронных услугах, существующих на сегодняшний день, и ответят на интересующие вопросы. Регистрация не требуется.

Любители природы на мастер-классах «Кедровая тропа» пересадят ростки сибирского кедра, а также узнают о правильном уходе за саженцами и полезных свойствах растения. Занятия пройдут 5 августа с 12:00 до 14:00 в офисе «Мои документы» Тверского района (Настасьинский переулок, дом 7); 7 августа с 17:00 до 19:00 — в центре госуслуг района Бибирево (улица Мелиховская, дом 4а); а 9 августа с 14:00 до 15:00 — в центре госуслуг района Восточное Измайлово (Измайловский проспект, дом 93, корпус 1). Регистрация не требуется.

На бесплатном занятии «Как снизить операционные риски бизнеса и увеличить прибыль» участникам расскажут, как определить рентабельность проекта и понять, каких рисков стоит избегать. Вместе с лектором они просчитают доходность и научатся вычислять точку безубыточности. Встреча состоится во флагманском офисе «Мои документы» ЮЗАО, на третьем этаже торгового центра «Спектр». Ее проведет кандидат экономических наук, автор учебных пособий по экономике, финансовому менеджменту и экономическому анализу Юлия Ионова. Начало в 19:00.

Кроме этого, 6 августа во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, на первом этаже торгового центра «Афимолл Сити» пройдет семинар «Как до испытательного срока отобрать продавцов, которые будут эффективны именно в вашей компании». Эксперт по оценке эффективности сотрудников Алексей Филиппов расскажет, как отбирать профессионалов на первоначальном этапе. Начало в 19:00.

9 августа флагманский офис «Мои документы» ЦАО проведет занятие для тех, кому интересна тема бизнеса. На семинаре «Проактивное управление малым бизнесом. Риск-менеджмент» бизнес-тренер по управленческим навыкам Зифа Дмитриева расскажет, как с помощью применения технологий управления рисками сделать компанию устойчивой и эффективной. Начало в 17:00.

В 130 центрах «Мои документы» москвичи смогут получить свыше 260 разных услуг. 98% из них предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места регистрации. Горожан информируют о готовности документов удобным для них способом, например, по электронной почте или СМС-сообщением.