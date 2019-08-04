РИАМО - 4 авг. Финальные соревнования IX летней Спартакиады учащихся России по легкой атлетике прошли в городе Чебоксары, в первые два состязательных дня подмосковные спортсмены заработали три награды различного достоинства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта.

«Кандидат в мастера спорта Владислав Босоногов стал лучшим в толкании ядра с результатом 17 метров 89 сантиметров, обойдя московских легкоатлетов. В метании молота сразу две представительницы Московской области попали в тройку призеров: Анна Коробова заняла первое место, Анастасия Кузнецова — третье», - отмечается в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков добавил, что подмосковные учащиеся продолжают завоевывать награды на Всероссийской спартакиаде в различных видах спорта.

«Легкая атлетика не исключение. Попасть в число лучше на данном турнире — хороший трамплин в большой спорт для юниоров. Завтра наших спортсменов ждет финальный соревновательный день, который сможет принести им новые награды», - подытожил министр.