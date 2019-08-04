РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В Климовской городской больнице № 2 подмосковного Подольска здание инфекционного отделения освободили для ремонта, прием больных будет вестись на базе офтальмологического отделения в полном объеме, сообщается в группе «Гбуз-Мо Кгб» в соцсети «ВКонтакте».

«В ГБУЗ МО «Климовская ГБ № 2» на проспекте 50-летия Октября, 21, полным ходом идет подготовка к началу ремонта инфекционного корпуса по программе «Здравоохранение Подмосковья 2014-2020». К сегодняшнему дню корпус полностью освобожден и готов для сдачи в ремонт. Инфекционное отделение перемещено на базу офтальмологического отделения», - говорится в сообщении.

Вся помощь будет оказываться в полном объеме, как по профилю инфекционных болезней, так и по офтальмологии. О ходе ремонта руководство больницы будет информировать и дальше.

Ранее на территории больницы, которая составляет 4 гектара, начали опиловку елей, яблоневого сада, лип и тополей, так как возраст деревьев — более 50 лет, они требуют особого ухода.