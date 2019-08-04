РИАМО - 4 авг. В столичных поликлиниках регулярно проводятся акции, направленные на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику, с 5 по 10 августа москвичи смогут бесплатно посетить лекции и занятия, а также получить консультации специалистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На лекции в городской поликлинике №220 (улица Заморенова, дом 27) врачи расскажут о методах профилактики инфаркта и его осложнений, а также о факторах риска и порядке действий в случае сердечного приступа. Занятие пройдет 5 августа в 16:00 в кабинете 20», - отмечается в материале.

Кроме этого, во вторник, 6 августа, в городской поликлинике №9 (Перервинский бульвар, дом 4, корпус 2) всех желающих приглашают на встречу с заведующим центром здоровья Рафигом Ахадовым. Темой беседы станут факторы риска инсульта и основные методы его профилактики. Гостей ждут в 14:00 в кабинете 510.

Также 6 августа в филиале городской клинической больницы имени В.П. Демихова «Поликлиническое отделение Капотня» (3-й квартал Капотни, дом 27) состоится лекция, посвященная методикам контроля и снижения веса. Врачи расскажут о факторах риска развития заболеваний, связанных с избыточной массой тела. Лекция начнется в 14:30 в конференц-зале на пятом этаже.

Жителей районов Крюково, Старое Крюково, Матушкино и Савелки 7 августа приглашают в школу здоровья при городской поликлинике №201 (Зеленоград, корпус 2042). Врач-терапевт отделения профилактики Маржана Норудинова расскажет о методах профилактики осложнений сахарного диабета и научит самостоятельно измерять уровень сахара в крови. А в зеленоградском центре здоровья можно будет пройти бесплатное обследование, для этого при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Лекция начнется в 14:00 в кабинете 244.

10 августа жителей Лианозова и других районов Москвы приглашают на лекцию о профилактике остеопороза в диагностический центр №5 (Абрамцевская улица, дом 16, строение 1). Занятие проведет врач-терапевт отделения профилактики Наталья Ролик. После лекции можно будет задать специалисту вопросы на эту тему. Начало в 12:00.

В среду, 7 августа, в филиале №1 детской городской поликлиники №61 (2-й Южнопортовый проезд, дом 25, корпус 1) педиатр, обладатель статуса «Московский врач» Елена Федоренко расскажет о методике домашнего закаливания и продемонстрирует приемы массажа, способствующего развитию ребенка. Начало в 13:00 в кабинете 314.

9 августа в филиале №1 детской городской поликлиники № 7 (улица Старый Гай, дом 3) заведующая отделением профилактики Анаит Погосян поговорит с родителями об особенностях гигиенического воспитания детей. Занятие пройдет в кабинете 208, начало в 12:00.

Также в пятницу в филиале №2 детской городской больницы №148 (Перервинский бульвар, дом 18, корпус 1) состоится беседа с подростками на тему «Гиподинамия и стресс». Приглашаются ребята старше 12 лет и их родители. Занятие в 13:00 проведет педиатр Инна Москвитина.

А 10 августа в детской городской поликлинике №98 (Дорожная улица, дом 26) пройдет лекция-беседа о профилактике анемии. Посетить ее будет полезно детям в возрасте от семи до 17 лет и их родителям. Заведующий Центром здоровья поликлиники Михаил Волков расскажет о вреде малоподвижного образа жизни и последствиях несбалансированного питания. Начало в 12:00.

Жителей района Ясенево и всех желающих приглашают 8 августа на занятие, посвященное здоровому образу жизни. Оно пройдет в школе здоровья при филиале №4 городской поликлиники №134 (Новоясеневский проспект, дом 30, корпус 2). Врачи расскажут о пользе витаминов, особенностях их приема, а также о том, как те или иные витамины помогают предотвратить развитие некоторых заболеваний. Лекция начнется в 14:00 в кабинете 624.

Во вторник, 6 августа, к жителям поселения Краснопахорского (Заводская улица, дом 17) приедет мобильный медицинский комплекс. Здесь горожане смогут получить консультации стоматолога, кардиолога, уролога и других специалистов из больницы «Кузнечики», сделать флюорографию, рентген, ультразвуковые исследования, ЭКГ, измерить внутриглазное давление. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС. Время приема — с 09:00 до 14:00.

А в четверг, 8 августа, мобильный медицинский комплекс смогут посетить жители поселения Кленовского. Он будет работать с 09:00 до 14:00 по адресу: улица Мичурина, дом 5.