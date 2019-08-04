РИАМО - 4 авг. В субботу ВДНХ, которая отмечает 80-летие, посетили 500 тысяч человек, их ждали выступления известных музыкантов, мастер-классы, концерты и световые представления, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Изюминками третьего дня празднования стали парад театральных и цирковых артистов, развлекательная программа в рамках дня открытых дверей в «Технограде», а также шоу дронов. В зеленом театре выступили популярные группы и артисты: On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha. На главной сцене собрали аншлаг симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и духовой оркестр «Мосбрас», - говорится в сообщении.

Также посетителей угостили тортом весом 80 килограммов, выполненным в виде карты ВДНХ, и гигантским рожком с мороженым. Сладости можно было попробовать в новом павильоне «Лаборатория мороженого», который открылся 3 августа.

Длина торта составляла 160 сантиметров, ширина — 135, а высота — 10. Чтобы его приготовить, использовали пять сортов мороженого: миндально-фисташковое, клубничное, «волшебные леденцы», пралине с карамельной прослойкой и орехами пекан, а также «ВДНХ» — сорт с шоколадными конфетами, созданный специально к юбилею.

Праздничные мероприятия продолжатся и в воскресенье, в 16:00 и 19:00 на площади Промышленности можно будет увидеть мини-балет «Светлый ручей». В основу постановки легли либретто Федора Лопухова и Адриана Пиотровского, композитор — Дмитрий Шостакович. В балете примут участие солисты Большого театра и Музыкального театра имени К.C. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

На главной сцене с 14:00 танцевальный флешмоб будет вести вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов и финалист чемпионата мира Виталий Сурма.

В зеленом театре 4 августа завершится серия концертов. На сцену выйдут Муся Тотибадзе, группа «Пицца», Кравец и Alekseev.

С 11:00 до 23:00 на площади Промышленности и у павильона №57 будет проходить гастрономический фестиваль «Дружба народов». Посетители смогут познакомиться с национальными кухнями стран СНГ, попробовать необычные кулинарные шедевры и любимые с детства блюда.

А с 22:00 на территории выставки пройдет световое шоу. Праздничная подсветка украсит арку главного входа ВДНХ, скульптуру «Рабочий и колхозница», цветочный партер у фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок» и другие достопримечательности.