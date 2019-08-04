РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ ) - 4 авг. В подмосковных Люберцах в поселке Малаховка пройдет интерактивная программа для детей в библиотеке в воскресенье, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«В воскресение в 16:00 пройдет интерактивная программа «Если дома не сидится». Программу проведут в детской и юношеской библиотеке Малаховки», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится по адресу: поселок Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом 1.