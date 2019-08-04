РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 5 и 30 августа, а также 23 сентября пройдут встречи жителей с представителями регионального оператора «МСК НТ», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Представители регионального оператора «МСК НТ» проведут прием населения 5 и 30 августа, а также 23 сентября в здании территориального управления Климовска по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Все жители получат ответы на свои вопросы», - говорится в сообщении.



Встречи пройдут по адресу: улица Ленина, дом № 5, второй этаж, кабинет 201. График проведения встреч: 5 августа с 10:00 до 13:00; 30 августа с 14:00 до 17:00; 23 сентября с 10:00 до 13:00.