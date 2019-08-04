РИАМО - 4 авг. В течение следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается до плюс 25 градусов, дожди разной интенсивности, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».

«В понедельник днем плюс 11-13 градусов, можно не рассчитывать, что днем потеплеет. Во вторник ночью плюс 6-11, днем до плюс 15-20 градусов. Со среды температура вернется в норму, ночью ожидается до плюс 10-15, днем плюс 20-25 градусов, вероятность дождей разной интенсивности», - сказал собеседник агентства.



В четверг местами пройдут дожди, ночью плюс 10-15, днем до 25. В пятницу в ночные часы плюс 11-16, днем плюс 19-24 градуса, также возможны дожди.



«В субботу до плюс 25 градусов. В воскресенье до плюс 22 градусов и сильные дожди, ливни», - заключил собеседник.



