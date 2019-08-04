РИАМО - 4 авг. Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
«Сегодня в Москве плюс 12-14 градусов, такой температуры 4 августа не было с 1948 года, близкие показали - 14,2 градуса - были в 2008 году», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в понедельник будет еще холоднее, ожидается плюс 11-13 градусов.
В воскресенье в Московском регионе местами пойдет дождь, ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
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