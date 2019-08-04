РИАМО - 4 авг. В Балашихе появился домик для любителей зимнего купания, его построили в парке «Пехорка», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Балашихинские любители зимнего купания в свое время попросили сделать для них домик в парке «Пехорка», где они любят отдыхать. Построили, как и обещал», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

3 августа на церемонии в Балашихе Воробьев наградил победителей смотра‑конкурса «Парки Подмосковья».

Всего в этом году поступило 52 заявки. В номинации «Лучший парк культуры и отдыха» победил парк культуры, спорта и отдыха Одинцовского городского округа; в номинации «Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха» — парк культуры и отдыха в Солнечногорске, в номинации «За лучший проект «Танцевальная площадка» награду получил Михневский парк культуры и отдыха в Ступине.