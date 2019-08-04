РИАМО – 4 авг. В воскресенье в России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, пишет сайт kp.ru.

«Согласно документу, принятому еще годом ранее, власти каждого отдельного региона смогут создавать собственные программы, описывающие взаимодействие страховщиков и властей. В любом случае, при компенсации ущерба деньги будут выделяться как из бюджета, так и самой компанией. Пострадавшей стороне могут выдать новое жилье или выплатить определенную сумму», — говорится в сообщении.

Программа страхования может покрывать четыре типа рисков. В случае уничтожения жилья в результате официально объявленной ЧС компенсация составит 300-500 тысяч рублей. Квартиру можно застраховать также от таких происшествий, как пожар, залив, взрыв газа.

Сумма ежемесячного платежа составит в среднем 150 рублей — по три рубля на квадратный метр жилья. Оплачивать можно будет по квитанции ЖКУ, если такой способ одобрят региональные власти.

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