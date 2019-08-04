РИАМО – 4 авг. В воскресенье в России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, пишет сайт kp.ru.
«Согласно документу, принятому еще годом ранее, власти каждого отдельного региона смогут создавать собственные программы, описывающие взаимодействие страховщиков и властей. В любом случае, при компенсации ущерба деньги будут выделяться как из бюджета, так и самой компанией. Пострадавшей стороне могут выдать новое жилье или выплатить определенную сумму», — говорится в сообщении.
Программа страхования может покрывать четыре типа рисков. В случае уничтожения жилья в результате официально объявленной ЧС компенсация составит 300-500 тысяч рублей. Квартиру можно застраховать также от таких происшествий, как пожар, залив, взрыв газа.
Сумма ежемесячного платежа составит в среднем 150 рублей — по три рубля на квадратный метр жилья. Оплачивать можно будет по квитанции ЖКУ, если такой способ одобрят региональные власти.
Движимое и недвижимое имущество (квартиры, дома, дачи, отделка, мебель и т.д.)
Это и есть основные объекты страхования имущества.
Альбом с семейными фотографиями
Имущество, стоимость которого нельзя оценить, застраховать не получится, как бы дорого оно вам ни было. Кстати, можно застраховать урожай и даже своего кота – лишь бы он не узнал, что вы считаете его своей собственностью.
Домашнего кота
Не поверите, можно! Только не говорите коту, что считаете его своей вещью.
Урожай в огороде
И это тоже можно застраховать.
Знаете ли вы, как застраховать имущество? (2/5)
Какой из рисков нельзя внести в полис имущественного страхования?
Не стоит обрекать себя на долгую выплату кредита почем зря. Лучше обратитесь в страховую!
Позвонить друзьям, рассказать о случившемся и попросить денег
Позвонить друзьям обязательно нужно, чтобы сказать им, что с вами все в порядке. Но после этого все же лучше обратиться в страховую.
Одолжить у родителей
Слишком велик соблазн не вернуть деньги родителям. Поберегите их кошельки!
Обратиться за выплатой в свою страховую компанию
При наступлении страхового случая сразу же обратитесь в свою страховую.
Отлично разбираетесь в страховании
Похоже, вы относитесь к тем 44% населения, которые хорошо представляют себе, для чего нужно страхование, умеют пользоваться этим удобным финансовым инструментом и надежно контролируют все риски, от которых может защитить договор.
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Можете узнать из договора страхования много интересного
Прежде чем оформить договор, сравните предложения разных страховых компаний и пообщайтесь с их консультантами. Как правило, на все существенные условия договора консультант обратит ваше внимание. Однако при заключении договора 18% клиентов страховых компаний даже не читают его и стесняются задавать уточняющие вопросы.
Не стесняйтесь! Договор страховки – это средство вашей защиты, вам в нем должно быть понятно все.
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Новичок в вопросах страхования
Похоже, вы еще не пробовали заключать договор имущественного страхования. Это несложно. Более 80% населения, заключив договор однажды, продлевают его ежегодно. Эти люди понимают, что, если им есть что терять, то, значит, есть что застраховать – защитить все нажитое непосильным трудом.
Если вы будете оформлять договор страхования в страховой компании, консультант обязательно поможет учесть все существенные условия. Не стесняйтесь задавать вопросы перед подписанием документа, ведь договор страхования придуман именно для того, чтоб защищать вас и ваши интересы!
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