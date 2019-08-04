РИАМО - 4 авг. Около 305 тысяч человек посетили в субботу фестиваль «Шашлык Live» в московском парке Горького, для гостей выступили отечественные музыканты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Зрители увидели выступления отечественных рок-музыкантов — групп «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, а также Валерия Сюткина, Владимира Кузьмина, Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова», — говорится в сообщении.

Фестиваль продолжится и в воскресенье. Шале и фудкорты на Пушкинской набережной будут работать с 11:00 до 22:00. Гостям предложат блюда от лучших поваров столицы. В меню — классические шашлыки, а также сделанные по авторским рецептам с необычными приправами и соусами. Вход свободный.

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