РИАМО - 4 авг. Следователи проводят проверку после отравления детей из молодежного центра «Солнечный Олимп» в Коломне, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Информация о госпитализации из молодежного центра 10 детей и одного воспитателя поступила в правоохранительные органы 3 августа. Пациенты жаловались на боль в животе.

«В настоящее время проводится комплексное обследование госпитализированных лиц на предмет вирусной инфекции. Состояние детей удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Следователем проводятся проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Специалисты проверяют продукты питания, воду в молодежном центре. Эпидемиологическое расследование продолжается.

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