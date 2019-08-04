РИАМО - 4 авг. Щербинский суд Москвы назначил Любови Соболь, которой отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, 300 тысяч рублей штрафа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Щербинского районного суда города Москвы от 3 августа Любовь Соболь назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Соболь признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга).

Ранее Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации митинга в Москве.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам, в частности, оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь. Большую часть собранных подписей, которые необходимы были для регистрации, признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа — несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором — около 600.