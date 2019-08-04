РИАМО - 4 авг. Кратковременные дожди и до плюс 19 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода в Московском регионе будет обусловлена малоградиентным барическим полем. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 16-18, по области — плюс 14-19 градусов», — говорится в сообщении.



Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба.

Погода в Москве и области изменится мало. Будет пасмурно, влажно и прохладно (температура ниже нормы на 6 градусов), давление низкое.



Такие некомфортные погодные условия не грозят здоровью большинства людей, кроме лиц с повышенной метеочувствительностью. Она развивается при наличии хронических или после перенесенных заболеваний, в результате постоянного переутомления, снижения адаптационных сил организма.