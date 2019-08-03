РИАМО - 3 авг. Макет поезда «Иволга», который был установлен на фестивале «Пикник «Афиши» в московском парке «Коломенское», в субботу посетили свыше 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На фестивале «Пикник «Афиши» впервые был установлен полноразмерный макет поезда «Иволга», который всего за один день посетили более 10 тысяч человек. Эти поезда будут перевозить пассажиров на первых двух Московских центральных диаметрах – от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска», - говорится в сообщении.

Благодаря стенду, будущие пассажиры МЦД смогли оценить комфорт новых поездов еще до запуска проекта.

Для посетителей были обустроены специальные островки отдыха с зарядными станциями и навесами, все желающие могли поиграть в петанк, покачаться на качелях, а для детей была приготовлена огромная раскраска. Внутри вагона была установлена зеленая фотозона с живыми растениями и неоновым брендингом.

Кроме того, специально для фестиваля была выпущена лимитированная серия карт «Тройка», на которых можно было напечатать свое имя прямо на стенде.

Поезда «Иволга» полностью спроектированы и собраны в России. В каждом составе предусмотрены широкие двери, смещенные к центру вагона, что облегчает посадку и высадку пассажиров.

В «Иволге» больше поручней, чем в аналогах – это влияет на удобство и безопасность при проезде стоя, кроме того, на них нанесено специальное «теплое» покрытие. Кресла расположены «лицом к лицу», а над ними предусмотрены крючки для одежды и полки для багажа. В поездах используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха.

Запуск первых диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.