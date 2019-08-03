РИАМО - 3 авг. Свыше 2 тысяч посетителе смогли отведать блюда национальной кухни 10 стран мира принимающие участие в конкурсе Армейских международных играх-2019 «Полевая кухня» на подмосковном полигоне «Алабино», сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Военные повара и пекари Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 170 блюд национальной кухни», - говорится в сообщении

Все участники конкурса будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства.

В настоящее время военные повара и хлебопеки вооруженных сил всех стран-участников проводят подготовку к очередному этапу конкурса по стрельбе из стрелкового оружия, который начнется 6 августа.

В субботу в парке «Патриот» и на полигоне «Алабино» открылись V Армейские международные игры - 2019. Общая численность участников соревнований превышает 5 тысяч человек, при этом больше всего команд задействованы в конкурсе «Танковый биатлон» в «Алабине».