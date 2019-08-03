РИАМО - 3 авг. С 7 августа по 7 сентября на территории ВДНХ проведут фестиваль уличной культуры «Ритм моего города», все желающие смогут попробовать свои силы в конкурсе рэп-исполнителе, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Он (фестиваль - ред.) не только познакомит москвичей и гостей столицы с уникальной столичной street-культурой, но и даст возможность всем желающим проявить себя. В рамках фестиваля гостей каждый день ждут мастер-классы, выступления артистов и встречи со знаковыми представителями уличной культуры. И все это – совершенно бесплатно!» - говорится в сообщении.

Программа будет состоять из пяти тематических недель, посвященных разным направлениям в уличной культуре.

С 7 по 11 августа - Street art, за неделю 48 уличных художников создадут граффити, посвященные 80-летию ВДНХ. Пройдут мастер-классы с популярными деятелями культуры, а в интерактивных зонах каждый посетитель комплекса сможет попробовать сам создать инсталляции в стиле стрит-арт.

В рамках недели Street sport с 12 по 18 августа пройдут открытые тренировки от чемпионов по BMX, скейтбордингу и стритболу. Москвичи смогут попробовать свои силы в различных направлениях уличного спорта на специально оборудованных площадках.

Неделя Street style (19-20 августа) посвящена представителям уличной моды. Помимо лекций от ведущих дизайнеров, на фестивале будут работать интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках, а также пройдут модные показы.

С 26 августа по 1 сентября в рамках недели Street dance пройдут мастер-классы по уличным направлениям танца: крамп, хип-хоп, брейкданс, фьюжн, футворк, крип-вок. Также жителям столицы будет интересно понаблюдать за танцевальными перфомансами и пластическим хип-хоп театром.

«В рамках недели Street music (2-7 сентября – ред.) перед публикой выступят известные популярные музыканты, а посетители смогут попробовать себя в роли диджеев», - добавляется в материале.

В рамках каждой недели будет проходить Old school friday. По пятницам зрители смогут погрузиться в историю самых заметных уличных движений и познакомиться с историей зарождения уличной культуры в Москве.

Важным событием во время фестиваля станет конкурс молодых рэп-исполнителей «Ритм моего города». В рамках конкурса начинающие сольные музыканты и коллективы представят на суд публики свое творчество.

Принять участие в конкурсе сможет любой желающий. Заявки принимаются на сайте фестиваля до 22 августа. Оценивать конкурсантов будут ведущие представители рэп- и хип-хоп-индустрии.

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