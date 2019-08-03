РИАМО - 3 авг. Ежедневно в программе лояльности столичной транспортной карты «Тройка» регистрируются до 2 тысяч человек, с момента запуска программы пассажиры потратили 28,7 миллиона накопленных бонусов, в том числе бесплатно проехали в метро, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Московского метрополитена.

«Число участников программы лояльности карты «Тройка» - «Город» составило 587 тысяч, в сутки регистрацию в программе проходят от 1 до 2 тысяч человек. Всего с момента старта проекта пользователи потратили 28,7 миллиона накопленных бонусов, большинство из которых в московском метро. Так, за год более 98,6 тысячи пользователей минимум два раза бесплатно проехали в метро, расплатившись бонусами», - сказал собеседник агентства.

По его словам, при пополнении билета «Кошелек» карты «Тройка» на сумму от 250 рублей пользователи программы получают 3% от внесенной суммы. Участники активно пользуются скидками у партнеров программы и постоянно получают выгодные предложения.

Он отметил, что в программе лояльности транспортной карты «Тройка» ежемесячно регистрируются более 45 тысяч пользователей.

«У большинства пользователей баланс от 100 до 300 бонусов. У 32 активных участников программы баланс превысил 10 тысяч бонусов. Кроме метрополитена, пользователи программы чаще всего используют накопленные бонусы в аптеках, ресторанах и кафе, а также в магазинах при покупке одежды и обуви», - добавил представитель пресс-службы.

«Тройка» – пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы. Введена после изменения системы тарифов на пользование городским транспортом 2 апреля 2013 года.