РИАМО - 3 авг. Фестиваль «Шашлык Live» в парке Горького в Москве посетили уже 220 тысяч человек, они съели 27 тысяч порций шашлыка, приготовленного лучшими поварами популярных столичных ресторанов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Расположенные на Пушкинской набережной шале и фудкорты будут работать до 22:00. Москвичам и гостям столицы предлагают классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также сделанные по авторским рецептам с оригинальными и необычными приправами и соусами», - говорится в сообщении.

В субботнюю программу фестиваля вошли выступления популярных отечественных рок-музыкантов - групп «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, Валерия Сюткина, Владимира Кузьмина, Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова.

4 августа гостей ждут на фестивале с 11:00 до 22:00. Вход свободный.