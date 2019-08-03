РИАМО - 3 авг. Роспотребнадзор составил список рекомендаций россиянам, которые планируют отдохнуть в тропических странах, где широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, сообщается на сайте kp.ru.

Речь идет о странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании, где теплый влажный климат помогает длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, а также активному размножению насекомых и гельминтов.

«В Роспотребнадзоре напомнили, что инфекции передаются через воду, грязные продукты, кровососущих насекомых. Кроме того, причиной заболевания легко может стать контакт с больным человеком», - говорится в сообщении.

Туристам советуют заранее узнать информацию об эпидемиологической ситуации в стране, куда едут отдыхать, и проверить наличие медицинской страховки. Обязательно нужно вакцинироваться от желтой лихорадки и брюшного тифа, если поездка запланирована в страну, неблагополучную по данным болезням, или получить рекомендации о профилактических препаратах, если в государстве распространена малярия.

«Употреблять россиянам в тропических странах нужно только проверенные продукты питания, а также воду. Важно соблюдать правила личной гигиены, а также использовать средства защиты от укусов насекомых», - добавляется в материале.

Кроме того, рекомендуют воздержаться от контактов с дикими и домашними животными, а при купании в водоемах и бассейнах следить, чтобы вода не попадала в рот. Также туристов предостерегают от ношения чужой одежды, и примерки вещей местных жителей.

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