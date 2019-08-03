РИАМО - 3 авг. Неизвестный украл автомобиль Mazda CX5 от дома владелицы в микрорайоне 1 мая Балашихи, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Второго августа в 08:02 в дежурную часть отдела обратилась женщина 1977 года рождения с заявлением о том, что с 17:45 1 августа до 07:00 2 августа в Балашихе, микрорайон 1 Мая, от дома неизвестный похитил ее автомашину Mazda CX5 2013 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».