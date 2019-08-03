РИАМО - 3 авг. Интеграция Ярославского направления железной дороги и Московского центрального кольца (МЦК) будет завершена ко Дню города, там откроется новая платформа станции «Северянин», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Новая железнодорожная станция будет включать три новые платформы и один распределительный зал с выходом на платформу МЦК. Все эти объекты будут соединены единым подземным пешеходным переходом. Возведение новой станции планируется завершить ко Дню города», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, у пассажиров появится возможность пересесть в комфортных условиях с пригородной электрички на поезд МЦК.

«Строительство дополнительных пересадочных терминалов ведется в рамках программы интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Ее целью является создание удобных пересадочных узлов между остановочными пунктами МЦК, интегрированного с метрополитеном, и радиальными железнодорожными направлениями. Финансирование работ осуществляется на паритетной основе», - добавил заммэра.

Он напомнил, что в настоящее время также строится остановочный пункт «НАТИ» на Октябрьском направлении железной дороги.