РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Эксперты строительной компании начали проводить независимую экспертизу состояния жилых помещений дома №46 на Плещеевской улице в Подольске, затем межведомственная комиссия примет решение, признавать или нет дом аварийным, сообщается на сайте администрации городского округа.

«3 августа 2019 года в третьей секции дома №46 на улице Плещеевская эксперты ООО «Строитель-Климовск» выполнили независимую экспертизу технического состояния строительных конструкций жилых помещений. Жителям дома №46 на улице Плещеевская в течение 10 дней предоставят информацию по итогам заседания межведомственной комиссии о дальнейшей судьбе их дома на основании заключения независимой экспертизы о признании или не признании дома аварийным», - говорится в сообщении.

Сотрудники ООО «Строитель-Климовск» произвели визуальный осмотр дома, обследовали помещения общего пользования, а также нескольких квартир жителей третьей секции, которая не была затронута пожаром и в которой проживает четыре семьи.

«В рамках работы межведомственной комиссии по признанию домов аварийными пригласили организацию, специализирующаяся на таких видах работ, как техническое обследование зданий и сооружений. Специалисты обследуют элементы жилого дома, его несущие конструкции и дадут экспертное заключение, является ли дом аварийным или нет», - сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Владислав Лукьяненко.

Он уточнил, что после проведенной экспертизы заключение рассмотрят на ближайшем заседании межведомственной комиссии и в дальнейшем примут решение о признании или непризнании дома аварийным в соответствии с законодательством.

По словам директора ООО «Строитель-Климовск» Ирины Лифарь, первые две секции здания находятся в непригодном для проживания состоянии после пожара, людей из них расселили.

«Третья секция не была затронута пожаром, несущие стены не пострадали, люди продолжают здесь жить. Однако во время обследования помещений выявлено достаточное количество элементов, подтверждающих высокую степень износа и говорящих о предаварийном состоянии здания. Точная оценка физического износа строительных конструкции в процентном соотношении будет дана после тщательного анализа всех замеров», - уточнила Лифарь.

Она добавила, что компания постарается дать официальное заключение в течение семи рабочих дней. Если несущие конструкции и технические элементы подвержены износу на 60-80%, то такое здание считается аварийным.