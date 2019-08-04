РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 авг. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в воскресенье проведет презентацию команды и открытую тренировку для болельщиков, а также разыграет 30 билетов на Кубок мэра Москвы по хоккею, сообщается на сайте клуба.

«В воскресенье, 4 августа, ждем болельщиков на открытой тренировке в Подольске. Начинаем сбор в 10:15 возле малого катка, в 10:30 – презентация команды, в 11:00 – открытая тренировка команды «Витязь», – говорится в сообщении.

В это же время для детей и взрослых пройдут конкурсы, игровые станции и викторина.

«Среди участников разыграют 30 билетов на Кубок мэра Москвы по хоккею, по 10 билетов на матчи с «Динамо», ЦСКА и «Спартаком», – добавляется в материале.

Во время викторины спросят, в частности, когда дебютировал в «Витязе» Евгений Артюхин и забил свою первую шайбу за клуб. По окончании тренировки состоится автограф- и фотосессия с игроками «Витязя», а также символическое вручение абонементов на сезон 2019-2020 годов их первым владельцам.