РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 авг. Мастерицы подмосковного Подольска смогут показать свои работы и провести мастер-классы на выставке изделий ручной работы, которая пройдет в микрорайоне Климовск в воскресенье, сообщается в группе «Климовск – город мастеров» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 4 августа, с 12:00 до 18:00 выставка пройдет в парке «Дубрава» в части «Гривно» Климовска. Также на мероприятии будет проходить выставка и программа от парка», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут не только посмотреть на изделия подольских мастериц, но и принести свои собственные работы или провести мастер-класс. Участникам рекомендуют брать с собой стол.

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