РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 авг. В Центральном парке подмосковных Люберец в воскресенье пройдет Фестивальный день, говорится в сообщении PR-службы арт-проекта «Вместе зажигаем».

«В Центральном парке Люберец 4 августа пройдет Фестивальный день. Откроет его фестиваль мыльных пузырей. В 15:00 юным гостям и их родителям покажут интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых сможет уместиться человек в полный рост», – говорится в сообщении.

Также для зрителей выступят фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами. Стоимость входа составит 200 рублей, в стоимость включен набор для создания мыльных пузырей.

«В 17:00 жителей города ждет одно из самых популярных событие формата open-air – Всероссийский фестиваль красок. На сцену фестиваля выйдут ди-джеи и МС. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что краска безопасная, у нее натуральный состав. Для входа на фестиваль надо купить пакетик краски, он стоит 150 рублей.

В 21:00 стартует фестиваль волшебных шаров. В его рамках состоится концерт, в том числе с участием музыкантов-инструменталистов, во время выступления которых можно станцевать медленный танец. С заходом солнца посетителей фестиваля ждет световое представление.

«Волшебные шары по окончании мероприятия зрители смогут забрать с собой: они еще долго будут напоминать о чудесном событии. Стоимость входа – 200 рублей. Шары можно купить на территории фестиваля», – подчеркивается в материале.

Адрес парка: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №226. Узнать больше информации можно в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

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