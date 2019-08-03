РИАМО - 3 авг. В инфекционное отделение Коломенской больницы были доставлены семь детей с кишечной инфекцией, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По рекомендации врачей дети остаются под наблюдением в стационаре. Состояние детей оценивается как удовлетворительное», - сказал собеседник агентства.

В общей сложности за медицинской помощью обратилось десять детей и один взрослый.

Как уточняется в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области, специалисты ведомства после поступления информации об ухудшении самочувствия детей в лагере «Олимп» Подмосковья незамедлительно выехали на объект для проведения эпидемиологического расследования.

В настоящее время ведется отбор проб продуктов питания, воды, смывов с рук персонала. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.