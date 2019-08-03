РИАМО - 3 авг. В субботу на Пушкинской площади в Москве в ходе обеспечения общественного порядка сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции, сообщается на сайте ведомства.

«Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его. Подозреваемый задержан и передан полицейским. Росгвардеец госпитализирован бригадой скорой помощи», - говорится в сообщении.

Сотрудниками Росгвардии совместно с МВД России принимаются исчерпывающие меры по обеспечению правопорядка на несогласованной акции.

Как уточняется на сайте ГУ МВД РФ по столице, около 1,5 тысяч человек принимают участие в несогласованной акции в центре Москвы, правоохранители задержали порядка 600 участников.

Ранее прокуратура и полиция предостерегли москвичей от участия в каких-либо несогласованных властями публичных мероприятиях.