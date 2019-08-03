РИАМО - 3 авг. Баскетболисты «Химок» в составе сборной России начали подготовку к Кубку мира, спортсмены принимают участие в международном турнире, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

2 августа в московском УСК ЦСКА стартовал международный турнир по баскетболу BingoBoom, который является частью подготовки к Кубку мира 2019 года. Подмосковные «Химки» в составе сборной России представляют игроки Сергей Карасев и Евгений Валиев.

«В первом матче против команды Иордании российская сборная разгромила соперника с разницей «+40», со счетом 111:71. На счету баскетболистов «Химок» Сергея Карасева и Евгения Валиева - 12 и 6 очков, соответственно», - отмечается в материале.

Второй матч российская сборная проведет уже завтра, 4 августа. Нашим противником станут представители Ирана.

«Новички «Химок» Сергей Карасев и Евгений Валиев перешли в команду лишь в нынешнем межсезонье. До этого баскетболисты несколько лет выступали за питерский «Зенит», оба имеют опыт игры на крупных турнирах, в том числе чемпионате Европы и Еврокубке. Карасев и Валиев могут хорошо дополнить состав подмосковного клуба в новом сезоне и сборной России на мировом первенстве, которое стартует в конце августа в Китае», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.