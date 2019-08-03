РИАМО - 3 авг. Свыше 33 тысяч подмосковных автомобилей по утрам въезжает в столицу по Ярославскому шоссе, что делает его лидером по данному показателю, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Ярославское шоссе - лидер среди магистралей, по которым приезжает больше всего подмосковных автомобилей в Москву каждый день. Час пик на этом направлении в будни - с 6 до 7 утра», - говорится в сообщении.

Ежедневно по утрам более 33 тысяч автомобилей движутся по шоссе в центр мегаполиса.