РИАМО - 3 авг. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали доследственную проверку по факту смерти мужчины в районе станции «Щелково» Ярославского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, в субботу мужчина 1940 года рождения при попытке перейти железнодорожные пути в неустановленном месте в районе станции «Щелково» был травмирован проходящим электропоездом сообщением Монино - Москва. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

«В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», - отмечается в материале.

Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности.