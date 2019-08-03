РИАМО - 3 авг. Договор о побратимстве подписали в рабочем кабинете первого космонавта планеты Юрия Гагарина в Доме космонавтов между Звездным городком и Брестским районом Республики Беларусь, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Со стороны Брестского района документ подписал председатель Брестского районного исполнительного комитета Владимир Сенчук, со стороны Звездного городка – глава городского округа Евгений Баришевский.

«Договор основан на принципах и целях Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации. В договоре отмечено, что стороны будут содействовать пропаганде достижений в научно-технической сфере, в том числе космической промышленности и машиностроения, осуществлять обмен школьниками и проводить совместные семинары по вопросам местного самоуправления», - говорится в сообщении.

В Брестском районе расположена деревня Комаровка, где родился советский космонавт Петр Климук. Осенью прошлого года деревню посетила делегация Звездного городка.