РИАМО - 4 авг. В подмосковном Чехове 15 команд из российских музеев и парков культуры посоревнуются в открытом турнире по классическому крокету, который состоится в воскресенье и 5 августа в музее «Мелихово», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Соревнование организуют вместе с некоммерческим партнерством «Межрегиональная Федерация Крокета» в рамках проекта «Живой музей» Крокет-клуб» в музее-заповеднике Антона Чехова. Все желающие могут стать зрителями турнира, в день его проведения вход будет свободный. Гостей ждет культурная программа, а также оригинальные сувениры с символикой соревнования.

«В Россию крокет приехал из Европы в середине XIX века и стал очень популярен в начале ХХ века. Среди его больших поклонников – Федор Шаляпин, Анна Павлова, Лев Толстой, Илья Репин, Максим Горький, Дмитрий Лихачев и Леонид Андреев. Играл в крокет и Антон Чехов в кругу семьи и с приезжающими гостями», – отмечается в сообщении.

На турнир приедут представители из музея-заповедника «Усадьба Мураново» имени Федора Тютчева», музея-заповедника Петра Чайковского в Клину, усадьбы «Кусково», дома-музея Дмитрия Горлова, музея письменности и Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства «Музей-усадьба Петра Семенова-Тян-Шанского».

Также поучаствуют работники «Переславль-Залесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника», команды департамента культуры Москвы и Центральный парк культуры имени Максима Горького и работники музея-площадки соревнования.

Участников турниров по крокету этот музей принимает во второй раз, первый опыт проведения подобного мероприятия состоялся в 2015 году.

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