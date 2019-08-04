РИАМО - 4 авг. В Солнечногорске в воскресенье пройдет праздник поэзии со стихами, романсами и игрой в крокет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Событие организуют в усадьбе Шахматово. Этот праздник станет юбилейным, 50-м по счету. В этот день на территории государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока соберутся поклонники поэзии, потомки великого поэта России Александра Блока и гениального ученого Дмитрия Менделеева, а также друзья музея-заповедника.

«На поляне с 12:00 выступят литераторы, деятели культуры и искусства, авторы и исполнители песен и романсов на стихи поэтов Серебряного века. А начнется программа в 11:00 композицией «Из истории блоковского Шахматова…». С 10:00 до 17:30 будут работать все экспозиции и выставки музея-заповедника в Шахматове и Тараканове», – отмечается в сообщении.

На протяжении всего дня в Шахматове будут работать площадка для детей с играми блоковского времени и занятием по плетению лошадки из травы, крокетная площадка, усадебная конюшня, буфет.

«2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом периодической таблицы химических элементов. На выставке в земской школе усадьбы капитана И.В.Тараканова, представлены личные вещи Д.И. Менделеева и членов его семьи и предметы из усадьбы Боблово, в которой Дмитрий Иванович Менделеев жил и работал более 40 лет», – уточняется в сообщении.

Справки по телефонам: 8(965)252-83-94, 8(905)706-95-38.

Как провести лето в Подмосковье>>