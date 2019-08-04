РИАМО - 4 авг. На территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве в воскресенье пройдет музыкально-спортивный фестиваль для всей семьи «Достигая цели!», он посвящен Дню железнодорожника, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На празднике будут работать развлекательные и спортивные площадки, детские игровые зоны. Все желающие смогут сыграть в футбол, хоккей, волейбол, стритбол, шахматы и другие игры», - говорится в сообщении.

Также в программу праздника войдут фристайл-шоу, турнир по панна-футболу, множество спортивных мастер-классов и концерт.

Кроме того, в «Лужниках» организуют благотворительный забег на дистанции 500, 1520 метров, 5 и 10 километров.

Вход на мероприятие свободный.