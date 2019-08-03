РИАМО - 3 авг. В новое здание в доме №7 по улице Карла Маркса переехал Сергиево-Посадский музей советского детства, в нем можно увидеть 2,5 тысячи экспонатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Игрушки, куклы, настольные игры, конструкторы и диафильмы собирали по всей стране основатели музея Семен и Олеся Жильцовы. Начинали экспонировать коллекцию около года назад в небольшой комнате в 30 метров.

«Мы не смогли в маленьком помещении показать всю коллекцию, которая была на тот момент. Когда спустя девять месяцев мы увидели, что нашим гостям музей очень нравится, мы решили увеличить площадь, расставить всю коллекцию, тем более, что за эти месяцы она еще пополнилась. Некоторые коллекционеры безвозмездно предоставили нам свои экспонаты», – сказал Жильцов.

В музее тщательно воссозданы интерьеры 60-х и 70-х годов и уголок советского школьника. В скором времени появится макет большой пионерской железной дороги размером 2 на 3 метра.

Впервые в музее установили игровые автоматы 80-х годов. Найти оригиналы тех машин сейчас практически невозможно. Это точные копии, которые специально изготовлены для музея. На всех автоматах можно играть.

«Главное, в этом музее можно поиграть, аккуратно игрушки потрогать. В музей можно принести свои экспонаты, и они займут достойное место. Спасибо семье Жильцовых за то, что у них появилась такая идея», – сказала заместитель главы администрации Сергиево-Посадского района - начальник управления образования Ольга Дударева.

В музее проводятся мастер-классы, лекции, просмотры диафильмов. Работает сувенирная лавка, где можно купить современные аналоги советских игрушек. Музей открыт ежедневно с 10 утра до 7 вечера.

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