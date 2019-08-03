РИАМО - 3 авг. Около 1,5 тысяч человек принимают участие в несогласованной акции в центре Москвы, также правоохранители задержали порядка 600 участников, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1,5 тысяч человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек», - отмечается в сообщении.

Либертарианская партия планировала провести в субботу акцию в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мероприятие предполагалось провести на Лубянской площади, однако столичная мэрия предложила перенести акцию на проспект Академика Сахарова. Организаторы не согласились с этим предложением и приняли решение отказаться от участия в акции.

Прокуратура и полиция предостерегли москвичей от участия в каких-либо несогласованных властями публичных мероприятиях. Предыдущий несогласованный митинг прошел в центре Москвы 27 июля. По данным МВД, в ходе акции задержали 1074 человека.

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