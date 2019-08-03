РИАМО - 3 авг. Полицейские задержали женщину, которая в ходе пьяной ссоры напала с ножом на своего сожителя, инцидент произошел в Дзержинском, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 1 августа в 15:10 из своей квартире на улице Дмитрия Донского в Дзержинском бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница» с проникающим колото-резаным ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1983 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции сожительница пострадавшего 1984 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».