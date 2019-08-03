РИАМО – 3 авг. Минувшей ночью затопило мастерскую художника Никаса Сафронова в столице, пострадало около 200 картин, сообщает «Интерфакс».

«В мастерской находилось порядка 200 картин, большинство из них пострадали от затопления. Картины несколько часов плавали в воде. Пока они не высохнут, нельзя точно оценить ущерб, но уже сейчас понятно, что это десятки миллионов рублей», - сказал сын художника Лука.

Он сообщил, что также от затопления пострадали вещи Сафронова и книги. Инцидент произошел минувшей ночью. Мастерскую затопили соседи сверху.

Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.

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