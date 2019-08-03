РИАМО - 3 авг. Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс РФ, по которым НДС в стране для плодово-ягодной продукции снижается до 10%, сообщается на сайте kp.ru.

Эти же поправки увеличили НДС на пальмовое масло до 20%. Данный закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования.

«Снижение НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит российским производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов», - поясняется в материале.