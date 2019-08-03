РИАМО - 3 авг. С автомобильной парковки на Новорижском шоссе в столице украли автомобиль у пенсионера стоимостью более 3 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, накануне вечером в полицию от пенсионера 1964 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: 22-й километр Новорижского шоссе, владение 1, строение 1.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что с автомобильной парковки неизвестный совершил кражу автомобиля потерпевшего Toyota Land Cruiser 150», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 3,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.