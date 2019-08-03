РИАМО - 3 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в перинатальном центре Балашихи Юлию Михайлову, родившую сразу четырех детей, он вручил жительнице региона сертификат на покупку жилья.

«Навестил в Балашихинском перинатальном центре Юлию Михайлову. Недавно она родила сразу четырех детей – трех мальчиков и девочку. Вручил семье сертификат на 6,8 миллиона рублей, чтобы смогли купить дом или квартиру», – написал Воробьев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Также губернатор вручил Михайловой традиционный набор «Я родился в Подмосковье», который с сентября будут дарить во всех роддомах области.

«Все многодетные семьи должны получать поддержку. Поэтому в программе «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» теперь появится новая категория – для семей, в которых одновременно появляются трое и более малышей», – подчеркнул Воробьев.