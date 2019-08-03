РИАМО - 3 авг. Взрослого и ребенка спасли в ходе тушения пожара в квартире на Открытом шоссе в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В субботу в 16:22 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Открытое шоссе, дом 23, корпус 5.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по данному адресу и приступили к тушению пожара в квартире на 12 этаже 14-этажного жилого дома. В ходе тушения пожара с вышележащего этажа были спасены два человека (из них один ребенок)», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 16:33 пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Горели личные вещи и мебель. Информация о пострадавших не поступала.