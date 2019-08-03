РИАМО – 3 авг. С середины августа в Московском метрополитене стартует вторая волна продаж старых указателей, демонтированных с разных станций, сообщается на сайте столичной подземки.

«Купить лайтбоксы можно будет в информационном центре на станции «Тушинская» с 08:00 до 20:00. Для продажи, как и в прошлый раз, подготовлено два типа указателей: несветовые и световые, которые при подключении к электричеству светятся», – говорится в сообщении.

Среди них лайтбоксы с надписями «Нет прохода» и «Выход в город» и названием улиц, разводящие указатели с перечислением станций и другие. Только в этот раз предварительного бронирования на сайте перед продажей не будет.

Стоимость световых конструкций составит от 7,5 тысяч рублей, несветовых – от 1,75 до 3,5 тысяч рублей. При определении цены каждого лайтбокса учитывалось его состояние, степень изношенности и историческая ценность – сняты с центральных или нецентральных станций.

Первая волна продаж старых указателей прошла в метро в декабре 2018 года. Тогда был проведен опрос в социальных сетях метро, 84% участников которого поддержали идею подарить «вторую жизнь» старым лайтбоксам. Тогда было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей.