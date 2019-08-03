РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 авг. Тематическую площадку, посвященную 65-летию центрального парка «Пехорка», представили на областном фестивале «Парки Подмосковья» в Балашихе, площадку оформили в стиле 60-х годов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Областной фестиваль «Парки Подмосковья» торжественно открылся в субботу в 12:00. В день рождения парка «Пехорка» работает тематическая площадка, оформленная в стиле 60-х годов. Там организована анимационная программа, показ интерактивного спектакля, работа «живых статуй», выступление кавер-групп с песнями 60-х годов, а в 19:00 состоится выступление Валерия Сюткина.

«Сегодня мы празднуем и 65-летие нашего парка («Пехорка» – ред.). Ровно 65 лет назад был подписан документ о создании этого парка, и с тех пор началось движение к тому, что сегодня парк «Пехорка» востребован и всеми жителями нашего города, и жителями соседних городов. Приятно, что с каждым днем посетителей становится все больше. Будем развивать парк «Пехорка», развивать прилегающую территорию. У нас много планов», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в 2019 году в Балашихе завершат благоустройство Пестовского и Никольско-Архангельского парков, создание парковых зон на улицах Солнечная и Заречная, сквера в микрорайоне Южный.

Также во время фестиваля прошло награждение финалистов смотра-конкурса «Парки Подмосковья» 2019 года. На него было подано 52 заявки. Победителям вручили гранты: за лучший парк – 25 миллионов рублей, лучшую концепцию – 75 миллионов рублей, лучшую танцевальную площадку – 5 миллионов рублей. По традиции лауреатов конкурса награждают в парке-победителе прошлого года.

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