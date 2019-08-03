РИАМО - 3 авг. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в субботу днем отменили и задержали 55 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержаны четыре рейса, отменены три. В «Домодедове» задержали 16 рейсов, еще девять отменили. В «Шереметьеве» задержали 23 рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Что делать, если боишься летать на самолете>>