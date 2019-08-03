РИАМО - 3 авг. У безработного в Москве украли Cadillac Escalade стоимостью почти 4,4 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

2 августа в 11:21 в службу «02» от безработного 1988 года рождения, проживающего на проспекте Маршала Жукова, дом №37-2, поступило сообщение о краже автомобиля от дома по месту проживания.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в период с 23:45 1 августа до 08:30 2 августа по указанному адресу неизвестный совершил кражу Cadillac Escalade у потерпевшего, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 4,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.