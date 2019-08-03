РИАМО - 3 авг. В одном из самых крупнейших веревочных парков страны, расположенном в Солнечногорске, в День альпиниста проведут мастер-класс по скалолазанию и состязание «Покоритель вершин», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Тематические мероприятия пройдут 10 августа в «Пешки парке». Вход свободный, начало в 12:00.

«Участие в тематическом празднике каждый желающий сможет принять абсолютно бесплатно. В этот день: мастер-классы, подарки. Самых смелых ждет состязание «Покоритель вершин» с призами», - говорится в сообщении.

«Пешки парк» – один из крупнейших веревочных парков страны. Восемь трасс различной сложности на 12 гектарах реликтового леса, общей протяженностью более 2 километров, высота достигает 15 метров.

В парке есть аттракционы: свободное падение, скалодром, гигантские качели, сетчатый куб.

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